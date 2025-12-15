إعلان

قطار يصطدم بسيارة نقل.. والسكة الحديد تكشف التفاصيل

كتب : محمد نصار

10:54 م 15/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا بشأن حادث قطاركسبريس مرسى مطروح الذي وقع اليوم.

وقالت الهيئة في بيانها أنه في إطار متابعة اجراءات التشغيل علي الشبكة وفي تمام الساعة 17:55، ورد بلاغ من سائق القطار قم 299 / 3971 اكسبريس مرسى مطروح – محرم بك يفيد بوقوع حادث أثناء مسير القطار عند الكيلو 175/00 ما بين منطقتي جلال والضبعة، نتيجة الاصطدام بسيارة نقل رقم 2861 ب د هـ، محملة بأعمدة كهرباء، تقوم بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور.

وأوضح البيان، أن الاصطدام أسفر عن دفع العربة المخالفة خارج نطاق السكة، فيما تسبب في سقوط البوجي الأمامي للعربة رقم 115445/1 خلف السفري، دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو طاقم القطار ودون تسجيل تلفيات مؤثرة.

وتم دفع الاطقم الفنية المتخصصة للتعامل مع الواقعة واستعادة حركة المسير علي الخط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع المواطنين وقائدي المركبات الالتزام التام بقواعد السلامة وعدم العبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المركبات، حرصا على الأرواح والممتلكات، وعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تشكل خطرا بالغا على سلامةوانتظام حركة التشغيل.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. لجان الشيوخ تفتح ملفات الصحة والبنية التحتية للطرق

رؤية الحكومة في 2026.. حماية اجتماعية أوسع وخفض التضخم وجذب الاستثمار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم تصادم قطار بسيارة السكة الحديد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء