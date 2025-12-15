إعلان

مصرع أب ونجله في حادث مروع على زراعي المنيا

كتب : جمال محمد

10:55 م 15/12/2025

أرشيفية

المنيا- جمال محمد:

لقي أب ونجله مصرعهما، مساء اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة ودراجة بخارية على الطريق الزراعي بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وجرى الدفع بسيارتين إسعاف.

أسفر الحادث عن مصرع "علي رشدي" 39 عاماً، ونجله إسلام، 13 عاماً، إثر إصابتهما بكسور وكدمات متنوعة ونزيف بالمخ.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديرمواس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع شخصين زراعي المنيا الطريق الزراعي حادث تصادم

