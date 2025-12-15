إعلان

السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة العصافرة في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:49 م 15/12/2025

حريق شقة سكنية ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الثامن بعقار في منطقة العصافرة بحري، دون وقوع إصابات.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق بعقار كائن بشارع رمزي، خلف البعوث الإسلامية، في نطاق حي المنتزه ثان، شرق الإسكندرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وتبين من الفحص أن النيران اندلعت في شرفة شقة سكنية بالدور الثامن، وامتدت إلى شرفات الطابقين التاسع والعاشر، ما استدعى فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار كإجراء احترازي.

وأسفرت جهود فرق الإطفاء عن السيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل أي إصابات بين السكان، وبحسب المعاينة الأولية، يرجح أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال المعاينة لحصر الخسائر وتحديد الأسباب النهائية.

حريق شقة قوات الحماية المدنية الإسكندرية

