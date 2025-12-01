توقيع 7 اتفاقيات استراتيجية بين العربية للتصنيع وطيران أبوظبي.. تفاصيل

خلال نوفمبر.. "الزراعة": ضبط أكثر من 682 طنًا من اللحوم غير الصالحة

شهد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومحمود الهاملي، رئيس مجموعة أبو ظبى للطيران، والدكتور ناصر حميد النعيمي الأمين العام لمجلس توازن الإمارات، توقيع 7 اتفاقيات مع مجموعة أبو ظبي للطيران والشركات التابعة لها.

وبحسب بيان، جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الأول للمشاركة المتميزة للهيئة العربية للتصنيع في النسخة الرابعة لمعرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025.

وأعرب اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، عن تقديره للتعاون مع مجموعة أبو ظبي للطيران، وتميزها في انتاج وتصنيع مختلف الصناعات الجوية وأعمال الصيانة وعمرة المحركات وإنتاج قطع غيار هذه الصناعة الهامة في الصناعات الدفاعية.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مجالات التعاون مع مجموعة طيران أبو ظبي تتضمن التصنيع المشترك للصناعات الجوية وتحقيق التكامل الصناعي والتسويقي والدعم الفني واللوجيستي وتصنيع قطع الغيار وأعمال الصيانة وعمرة المحركات بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع الهيئة العربية للتصنيع (الطائرات والمحركات وحلوان للصناعات المتطورة)، وبالتعاون مع مجموعة طيران أبو ظبي والشركات التابعة لها (شركة ماكسموس للطيران- Global Aerospace Logistics، المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمر ةAMMROC".

وتابع: نتطلع أن تكون مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع محورًا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع مجموعة طيران أبو ظبي؛: لتلبية كافة الإحتياجات المحلية وللدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه، أشاد رئيس مجموعة أبو ظبى للطيران، بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الإستراتيجية.

وأكد علي ترحيب مجموعة طيران أبو ظبي ودعمها لكل ما يدعم سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق الإستثمار وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين.

وأشار إلى أن مجموعة طيران أبو ظبي لديها اشتراطات صارمة للجودة وهذا ما يتحقق في مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

بدوره، أعرب الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس توازن الإمارات، عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ودورها التاريخي الرائد الذي نفخر به في الصناعة العربية في جميع مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية، مشيدًا بإستراتيجية العربية للتصنيع القائمة علي توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي.

وأعرب وفد مجموعة أبوظبي للطيران، خلال تفقدهم معروضات جناح الهيئة العربية للتصنيع، عن إعجابهم بمدى تطور وتقدم المنتجات وتوافقها مع كافة الإستخدامات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.