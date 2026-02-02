بالصور.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين

رئيس جامعة الزهراء العراقية: الله منح المرأة حضورًا فاعلًا لا يمكن تجاهله

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب صلاة مغرب اليوم الاثنين، الموافق 14 شعبان 1447هـ، وذلك بمسجد الإمام الحسين بحي وسط القاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وحضر الاحتفال كل من: الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، والدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ولفيف من كبار علماء الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويذكر أن الاحتفال تناول الحديث عن فضل هذه الليلة المباركة وأهميتها في تعزيز القيم الدينية والروحية لدى المجتمع.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم

اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين