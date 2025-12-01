أتوبيسات النقل العام بالقاهرة.. مصدر يكشف تفاصيل قرار تجزئة التذكرة

كشف مصدر بهيئة النقل العام بالقاهرة، تفاصيل قرار رئيس الهيئة الجديد بشأن تجزئة تعريفة الركوب "تذكرة الأتوبيسات" على حسب عدد المحطات بدلًا من التذكرة الكاملة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم على مختلف خطوط الهيئة.

وأضاف المصدر، أن تجزئة الخط حسب عدد محطات الركوب لا يعني تطبيق نظام مترو الأنفاق، فهذا أمر يصعب تطبيقه بالنسبة لمنظومة النقل العام.

وأشار المصدر، إلى أن القرار الجديد يتضمن تقسيم الخطوط إلى خطوط كاملة أو نصف خط فيما أقل، وفي حالة ركوب الخط الكامل أو عدد محطات أكبر من نصف محطات الخط سيتم دفع التذكرة كاملة.

وتابع المصدر: أما في حالة ركوب عدد محطات تعادل نصف محطات الخط أو أقل من النصف سيتم دفع نصف تذكرة فقط، فمثلًا في حالة الأتوبيس المكيف تكون التذكرة كاملة 25 جنيهًا وفي حالة سداد نصف تذكرة تنخفض إلى 18 جنيهًا.

وشدد المصدر، على أن الهدف من ذلك زيادة أعداد ركاب هيئة النقل العام فضلًا عن توفير جزء من تكاليف المواصلات اليومية بالنسبة للركاب في إطار تخفيف الأعباء عنهم.

