في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومع حرصها على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة توافر السلع الأساسية بالأسواق، والمطروحة بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الدكتور شريف فاروق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص من المنتجين والتجار، لمتابعة توافر السلع الأساسية ومن ضمنها (الزيت - السكر - الأرز- المكرونة - الدقيق- وغيرها من السلع) استعدادًا لشهر رمضان الكريم، والتأكد من إتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وجاء الاجتماع بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والسيد/ إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بضرورة ضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنتجة والمورّدين في القطاعين العام والخاص لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب ويُسهم في استقرار الأسعار.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ستتدخل بكل أدواتها وإمكانياتها لضمان توافر السلع الأساسية وعدم السماح بحدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار، موضحًا أن الوزارة تدخلت بالفعل في شق الإتاحة من خلال توفير السلع الأساسية ومنها ما تم طرحه مؤخرا من سلعة الزيوت الحرة بالمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى على طرحها بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض أسعار الزيوت.

كما وجّه الوزير بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف التعاون بين كافة الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومباحث التموين، والرقابة التموينية بالوزارة، ومديريات التموين بالمحافظات، لضمان انتظام الأسواق وإتاحة السلع الأساسية بوفرة للمواطنين بأسعار عادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في كل صورها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية بالمجمعات والأسواق، وتكليف الجهات المعنية برفع تقارير دورية حول الموقف التنفيذي لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، كما أكدت الوزارة على التنسيق المستمر لعمل مبادرات تخفيض أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة ومنها المعارض المتخصصة وأسواق اليوم الواحد وذلك بالتعاون مع كبار المنتجين والتجار والسلاسل التجارية، بما يضمن توفير المنتجات بجودة عالية وسعر عادل للمستهلك المصري.