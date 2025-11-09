بدء الجلسة الختامية لمنتدى مصر للإعلام 2025

استعدادًا لرمضان.. وزير التموين يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة توافر السلع

كتب- عمرو صالح:

تصوير- نادر نبيل:

بدأت منذ قليل الجلسة الختامية لمنتدى مصر للإعلام 2025، والتي تنعقد تحت عنوان "هل نحن على الطريق الصحيح"؟.

ومن المقرر أن يتحدث خلالها الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر، على قناة إم بي سي مصر، وسمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد هاني نائب رئيس صحفية الشرق الأوسط، عبده جاد الله مدير جودة المحتوى التحريري بمجموعة IMI، ويقدم الندوة صهيب شراير مذيع قناة العربية.

يذكر أن منتدى مصر للإعلام هو منتدى سنوي مستقل انطلق عام 2022 في العاصمة المصرية القاهرة، ومنصة دولية للمعارف الإعلامية المتطورة وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.

وانطلقت أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، التي يقام تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟" بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وأنحاء العالم.