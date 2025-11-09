زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟



أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، أنه اقترب من تحقيق أمنيتين؛ الأولى هي الكشف عن مقبرة إمحتب عبقري العمارة الذي بني هرم زوسر أول هرم في التاريخ وأول من حول البناء من الطوب اللبن للبناء بالحجر، مؤكدا أن الكشف عن مقبرته سيكون أهم اكتشاف أثري وربما أعظم من اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وأن لديه أدلة على وجود هذه المقبرة، والأمر الثاني هو العثور على مقبرة الملكة نفرتيتي في وادي الملوك.



وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات حول إمحتب، عبقري العمارة في مصر القديمة..



إمحتب هو باني هرم زوسر المدرج، وهو أول مهندس معماري في التاريخ، وكذلك أول طبيب، وأحد أشهر المهندسين في مصر القديمة، رفع إلى درجة معبود بعد وفاته، وأصبح إله الطب.



ظهر إمحتب، في التاريخ الفرعوني القديم على أنه الرجل النابغة فهو أول مهندس معماري وأول طبيب معروف الاسم في التاريخ المدون بالإضافة للعديد من المجالات حتى إن البعض اعتبره صانع الأعاجيب.



وقد عمل إمحتب في القصر الملكي كمهندس للملك "زوسر" فصمم هرم زوسر المدرج في سقارة مصر في الأسرة الثالثة. كما كان لعمل إمحتب بالقصر الملكي بالإضافة لكونه مهندسا معماريا حصوله على العديد من الوظائف والامتيازات التي يحلم بها العديد والتي تقتصر على الأسرة الحاكمة فقط.



تتحدث النصوص المصرية عن إمحتب كوزير عاش في حكم الفرعون القوي زوسر، من الأسرة الثالثة حوالي السنة 2600 ق.م، وقام ببناء هرم سقارة المدرج الشهير للفرعون زوسر في القرن 30 ق.م.



اشتهر بحكمته ومعرفته الواسعتين، وكان فيزيائياً وواحداً من المستشارين السياسيين للفراعنة، وأصبح نصف إله، ثم في عهد البطالمة أصبح إله الطب أو الشفاء لدى المصريين.



وكان الإغريق يدعون إمحتب باسم أموتحيس، ووحَّدوا بينه وبين أسقلبيوس، إله الشفاء.



حصل إمحتب على الكثير من الألقاب من ضمنهما رئيس المهندسين، وسيد النحاتين ورئيس الوزراء، ولقب باسم ابن بتاح وقد نال إمحتب شهرة عظيمة وواسعة عند الإغريق أيضا، الذين سموه "أسقليبيوس" وعبدوه كإله في طيبة، وفي العصر الروماني عٌبد إمحوتب على أنه الإله الإغريقي "أسقليبيوس" بالإضافة إلى كونه إله الطب.



نجد إمحتب مصورا برجل من دون رموز ملكية أو إلهية ولكن برأس حليق كرأس كاهن أو نجده في الكثير من التماثيل وهو جالس على ركبتيه ممسكا بأوراق البردي بينما يلبس على رأسه قلنسوة "بتاح" إله مدينة ممفيس.



اقرأ أيضاً:



اليوم.. التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب









شبورة كثيفة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبل









ننشر ضوابط إبرام عقد العمل غير محدد المدة وفقا للقانون الجديد





