علق الإعلامي عمرو أديب على الجدل الذي أثارته الإعلامية سمر فودة حول ارتداء الجلباب الصعيدي في المتحف المصري الكبير، حيث ظهر مرتديًا الجلباب التقليدي خلال برنامجه "الحكاية" على قناة MBC مصر.

وقال أديب: "أنا سعيد بجد وأحس بفخر.. البس جلابية كل يوم بسعادة"، مؤكدًا أن هذا الزي يمثل جزءًا أصيلاً من الهوية المصرية.

وأضاف أديب: "الهنديات يرتدين الساري في الشوارع والمتاحف.. حد يقدر ينتقدهم في حاجة؟، الدول التي تمتلك تراثًا ثقافيًا غنيًا تفتخر بملابسها التقليدية".

وتابع مقدم "الحكاية": "عندما تكون غنيًا ثقافيًا وحضاريًا، فاستمتع يا أخي بهذا الغنى".

وأكد الإعلامي عمرو أديب: "الجلباب يمثل تراكمًا حضاريًا يربط المصريين بتاريخهم، هذا الجلباب بدأ مع الحضارة الفرعونية ثم استمر ووصل إلى صعيد مصر ووجه بحري".

وأشار إلى أن الفلاح المصري الذي يرتدي الجلباب هو "من يطعم الوطن"، معتبرًا أن الاحتفاء بالزي التقليدي يمثل احتفاءً بالهوية المصرية الأصيلة.

ودعا أديب المصريين للفخر بتراثهم: "فخور أني مصري، فخور بثقافتي، فخور بالتراكم الحضاري.. أرجوكم حيوا الجلابية المصرية، التنوع الثقافي والتراثي هو مصدر قوة للشعب المصري وليس عيبًا يجب إخفاؤه".