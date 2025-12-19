عمرو أديب يعلن تحفظه على صفقة الغاز مع إسرائيل: "مش مرتاح"

علق الإعلامي عمرو أديب بالتركيز على قضية وصفها بأنها "مهمة للبلد"، وهي صفقة استيراد الغاز من إسرائيل.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الصفقة جزء من جهود أمريكية "لتحسين العلاقات" بين الطرفين.

وتابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن رسميًا عن صفقة الغاز مع مصر بقيمة 35 مليار دولار، واصفاً إياه بأنه "سعيد ومسرور".

وأكد أن وزارة الخارجية الأمريكية هنأت الطرفين على الصفقة أيضًا، موضحًا أن لها "علاقة بشركات أمريكية هي اللي بتنقب أو هي اللي بتطلع الغاز من إسرائيل".

ولفت الإعلامي إلى أن الجانب المصري يرى في الصفقة مكسبًا اقتصاديًا، حيث يتم الحصول على الغاز "بنص ثمنه" مقارنةً بأسعار دول أخرى.

وعن موقفه الشخصي من الصفقة، قال أديب: "أنا شخصيًا غير مرحب وغير مرتاح وغير سعيد وشايف أن الأمن القومي المصري أهم"، ولكن هناك اعتبارات أخرى للدولة مثل اتفاقيات السلام واستقرار المنطقة.

وشدد اديب على أن الصفقة أصبحت واقعًا حيث تحولت من مجرد أخبار وتصريحات إلى "اتفاقية الغاز المصرية الإسرائيلية الأمريكية" التي حصلت على "الإشارة الخضراء".

