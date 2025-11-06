محافظ القاهرة يفتتح معرض زهور مصر ومنتجات الخريف

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددًا من شيوخ وعواقل القبائل والنواب

افتتح إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معرض زهور مصر ومنتجات الخريف الذي تم إقامته بالتعاون مع المجتمع المدني، ومعرض منتجات المدارس الفنية الذي أقامته محافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم بحديقة النهر.

يضم معرض زهور مصر، نباتات زينة، وزهور، ومستلزمات حدائق، وأشجار ومنتجات طبيعية وغذائية وعسل طبيعي، وزيت زيتون ونباتات عطرية وطبية، وجميع مستلزمات الحدائق، كما تم تخصيص جزء داخل المعرض للحرف اليدوية، ومنتجات الفخار.

كما يضم المعرض منتجات عدد من مدارس التعليم الفني بالقاهرة من أقسام الملابس والتريكو (الأقسام النسيجية)، وقسم الزخرفة والإعلان (الأقسام الزخرفية)، وقسم تشكيل المعادن والصياغة، وقسم الخرط والتطعيم، وأقسام نجارة الأثاث والحديد المشغول.

وأكد محافظ القاهرة، حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم الفني باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محليًا وإقليميًا وعالميًا وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، فضلًا عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال تفقده لمعرض المنتجات الفنية للطلاب، إلى أن مستوى منتجاتهم يدعو إلى الفخر، حيث يشهد تطورًا كبيرًا في كل مرة ويبرز مهارات الطلاب وهيئة التدريس المشرفة على تدريبهم، مشيرًا إلى أنه سيتم تكرار إقامة مثل هذه المعارض لتسويق منتجات الطلاب.

كما أكد محافظ القاهرة، دعم إقامة معارض الحرف اليدوية والأسر المنتجة بالتعاون مع المجتمع المدني حيث تعد فرصة جيدة لإتاحة فرص عمل وزيادة المبيعات.

اقرأ أيضًا:

موعد انتخابات مجلس النواب 2025

"ضحكت".. أول رد من مدبولي على منتقدي مشروع "علم الروم"