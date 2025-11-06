هيئة المجتمعات العمرانية تنفذ خطة شاملة لتجميل المدن الجديدة

أكدت وزارة الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بتنفيذ رؤية متكاملة لتجميل المدن الجديدة، بهدف تعزيز الطابع الجمالي والتنسيقي للمناطق العمرانية وجعلها علامة مميزة للمدينة سواء للسكان أو الزائرين والمستثمرين.

وأضافت الوزارة، أن الإدارة العامة لتجميل المدن بالهيئة ركزت على تطوير مداخل المدن وجعلها نقاط جذب بصري، فضلاً عن تجميل الميادين لتصبح رموزًا ثقافية وبصرية تعكس هوية كل مدينة، من خلال تخطيط الميادين وتنسيق المواقع بما يبرز أهميتها كذاكرة بصرية متكاملة.

وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة عملت على إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال في أعمال التجميل بالمحاور والجزر والميادين، تحت إشراف كامل من الهيئة، مؤكدة نجاح التجارب السابقة في مدن مثل الشيخ زايد ودمياط الجديدة، مما يعكس التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص.

وتضمنت خطة الهيئة تنظيم فعاليات جمالية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مثل "سمبوزيوم" مدينة العلمين الجديدة، الذي يستضيف نخبة من النحاتين العالميين لتنفيذ أعمال فنية وزخرفية تزين الميادين والممشى السياحي، إلى جانب مبادرة تلوين أكشاك الكهرباء التي أُطلقت منذ نحو خمس سنوات، وأصبحت نموذجًا يحتذى به على مستوى المدن الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الصورة العمرانية للمدن الجديدة تكتمل بالاهتمام بالجزر والمحاور، وتزيينها بالنباتات والمزهرات، مع مراعاة التخطيط الجيد لمداخل المدينة ومسارات عبور المشاة، وتنفيذ اللوحات الإرشادية والتعريفية، بالإضافة إلى مراعاة احتياجات كبار السن وذوي الهمم في جميع المشروعات.

