تناولت برامج التوك شو، مساءالثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

فاروق حسني: قدمت استقالتي 3 مرات.. ومبارك قال لي "أنت مالك بحريق بني سويف"

كشف الفنان الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، ذكريات فترة توليه حقيبة الوزارة لمدة 23 عاماً، مستعرضاً كواليس الأزمات ومحاولاته لترك المنصب

وزير التموين لـ"لميس الحديدي": رغيف الخبز المدعوم ثابت بـ20 قرشًا

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن رد حاسم تلقته من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يؤكد استقرار سعر رغيف الخبز المدعوم، وتحمل الدولة لزيادة تكاليف التشغيل على المخابز البلدية

متحدث "الصحة": 13 مليار جنيه سنويًا تكلفة أدوية الأورام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن جهود توطين الصناعات الدوائية في مصر تأتي في إطار سعي الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد الضخمة وتوفير الأمان الدوائي للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

ضياء رشوان: المتحف المصري الكبير حظي بتغطية إعلامية دولية غير مسبوقة

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير لم يكن مجرد حدث ثقافي، بل كان ظاهرة عالمية سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة على ثلاثة مستويات دولية رئيسية

فاروق حسني: رفضي للتطبيع كان سبب خسارتي رئاسة اليونسكو

كشف الفنان الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن الدافع وراء تأسيسه "مؤسسة فاروق حسني للفنون" عام 2019، مؤكدًا أن الهدف الأساسي كان "رغبتي في منح هدية للبلد"، حيث قام بتوسيع مرسمه بالزمالك وتحويله إلى متحف أهداه للمجتمع.