ضياء رشوان: المتحف المصري الكبير حظي بتغطية إعلامية دولية غير مسبوقة

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير لم يكن مجرد حدث ثقافي، بل كان ظاهرة عالمية سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة على ثلاثة مستويات دولية رئيسية.

وخلال مداخلة تلفزيونية على قناة القاهرة الإخبارية، أوضح رشوان أن المتحف حقق التميز في الجوانب التالية، مبينًا أن المتحف المصري الكبير يمثل أكبر مساحة وأضخم عدد من المعروضات المخصصة لحضارة واحدة في العالم، متفوقًا على المتاحف التي تضم حضارات متعددة.

وذكر أن الافتتاح شهد حضورًا كثيفًا من المسؤولين والزوار الرسميين، حيث بلغ عدد الوفود الرسمية المشاركة نحو 80 وفدًا دوليًا.

وتابع: كانت التغطية الإعلامية غير مسبوقة، وشملت جميع المنصات (المطبوعة، والتلفزيونية، والإلكترونية)، إضافة إلى تفاعل رقمي واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصلت مشاهداته إلى مئات الملايين.

وكشف رشوان أن النجاح الإعلامي لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تخطيط بدأ مبكرًا منذ أكتوبر 2024، بزيارة وفد ضم 130 صحفيًا، وتلا ذلك مرحلة الإعداد الرسمية في أبريل 2025، حيث وصل عدد الصحفيين الذين حضروا هذه المرحلة إلى أكثر من 300 صحفي.

وأضاف أن الهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع المركز الإعلامي ووزارة السياحة، نظمت جولات حرة لـ70 وسيلة إعلامية خلال الأيام الثلاثة الأولى من الافتتاح، مع إتاحة التصوير في المناطق الرئيسية، وعلى رأسها قاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن رؤية العمل الإعلامي ترتكز على متابعة الحدث بشكل كامل: ما قبل الحدث، وخلال الحدث، وما بعده، لضمان تقديم صورة مباشرة ودقيقة ومستمرة عن المتحف.