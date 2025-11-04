متحدث "الصحة": 13 مليار جنيه سنويًا تكلفة أدوية الأورام

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن جهود توطين الصناعات الدوائية في مصر تأتي في إطار سعي الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد الضخمة وتوفير الأمان الدوائي للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 المذاع عبر قناة الحياة، أن الدولة تنفق سنويًا ما يصل إلى 13 مليار جنيه على العلاج الدوائي للأورام، الذي يشمل الأدوية البيولوجية والموجهة، مبينًا أن هذه التكلفة تتوزع بواقع 5 مليارات جنيه على نفقة الدولة، و8 مليارات جنيه يتم تمويلها عبر التأمين الصحي.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في أن 65% من هذه الأدوية يتم استيرادها من الخارج، وفي هذا الإطار، أشاد بـ"الجهود الوطنية" لشركات الأدوية لتوطين صناعة هذه الأدوية المعقدة التي تحتاج إلى معرفة وكفاءة عالية.

وذكر أن التطورات التي شهدها القطاع الصحي بلغت 400%، مشيرًا إلى إنجاز غير مسبوق، قائلًا: إن منظمة الصحة العالمية منحت وزارة الصحة مستوى النضج الثالث في الأدوية واللقاحات، ومصر هي أول دولة في إفريقيا تحصل على هذا الاعتماد، موضحًا أن هذا الاعتماد يعني أن جميع المنتجات المصنَّعة محليًا في مصر معتمدة من المنظمة العالمية.