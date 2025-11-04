وزير التموين لـ"لميس الحديدي": رغيف الخبز المدعوم ثابت بـ20 قرشًا

كتبت - داليا الظنيني:

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن رد حاسم تلقته من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يؤكد استقرار سعر رغيف الخبز المدعوم، وتحمل الدولة لزيادة تكاليف التشغيل على المخابز البلدية.

وأكدت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار"، أن الوزير شدّد على أن سعر رغيف الخبز المدعوم ثابت عند 20 قرشًا، ولن يطرأ عليه أي تغيير.

وفيما يخص مطالبة شعبة المخابز بسداد فارق التكلفة لـ11 يومًا بعد رفع سعر السولار، أوضح الوزير في رده أن القرار المنظم لتحمّل الدولة لفروق الأسعار قد صدر بالفعل.

وأضاف الوزير أن الوزارة لا ترى أزمة كبيرة في الفترة الماضية، لأن "غالبية أصحاب المخابز كان لديهم مخزون من السولار بالأسعار القديمة خلال تلك الفترة التي أُشير إليها".

وأشارت لميس الحديدي إلى أن القرار يقضي بأن تتكفّل الحكومة بتحمّل فرق سعر السولار للمخابز البلدية المدعَّمة التي ما زالت تعتمد على السولار، على أن تتولّى الهيئة العامة للسلع التموينية سداد هذه الفروق، وذلك لضمان استمرار تقديم الخبز بنفس السعر والجودة للمواطنين.

وأكد الوزير لـ"لميس الحديدي" أنه جرى تشكيل لجنة متخصصة لإعادة دراسة تكلفة إنتاج الخبز المدعوم بشكل شامل، ومراجعة جميع مدخلات وعناصر الإنتاج، على أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها قريبًا.