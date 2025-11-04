كشف الفنان الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، ذكريات فترة توليه حقيبة الوزارة لمدة 23 عاماً، مستعرضاً كواليس الأزمات ومحاولاته لترك المنصب.

قال حسني، خلال لقائه في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "قدمت استقالتي ثلاث مرات خلال 23 سنة قضيتها في وزارة الثقافة".

وأوضح حسني أن أولى محاولات الاستقالة كانت عقب حادث حريق قصر ثقافة بني سويف، حيث حمّل نفسه المسؤولية الأدبية، مشيراً إلى أن هذه الأزمة كانت أصعب ما مر به.

وعن رد فعل الرئيس الأسبق مبارك حينها، قال: "الرئيس مبارك قال لي: أنت مالك ومال حريق بني سويف عشان تستقيل؟".

وتابع: المرة الثانية التي قدم فيها استقالته، فكانت بسبب خلاف حول التغطية الإعلامية، حيث شعر بالتجاهل لصالح صفوت الشريف خلال افتتاح معرض الكتاب، معقبا: "اعتبرت تجاهلي في خبر افتتاح المعرض بنشرة الساعة السادسة رسالة، وقدمت استقالتي بعدها، لكن مبارك رفضها وقال لي: لا يوجد نقاش، وتذهب إلى مكتبك فورًا".

وأكد وزير الثقافة الأسبق أنه لم يكن شخصاً صدامياً، بل كان "دائمًا حريصًا على نقل الدولة نحو الحداثة"، مشددا على أنه لم يكن يهتم بالمنصب أو المصالح، بل كان الأهم بالنسبة له "تنفيذ الصحيح".

وفي سياق آخر، أشار حسني إلى أن الفضل الأكبر في إقامة مكتبة الإسكندرية يعود إلى السيدة سوزان مبارك.