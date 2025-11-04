فاروق حسني: رفضي للتطبيع كان سبب خسارتي رئاسة اليونسكو

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الفنان الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن الدافع وراء تأسيسه "مؤسسة فاروق حسني للفنون" عام 2019، مؤكدًا أن الهدف الأساسي كان "رغبتي في منح هدية للبلد"، حيث قام بتوسيع مرسمه بالزمالك وتحويله إلى متحف أهداه للمجتمع.

وأشار حسني، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إلى التزامه تجاه الفن والشباب، قائلاً: "أنفق كل مدخراتي على مؤسسة الفنون"، مشددًا على إيمانه بوجود فنانين شباب "مبدعين ومبهرين" يشاركون في المسابقات، رغم ما وصفه بـ"الوهن في الحياة الثقافية".

وفيما يخص الشأن الدولي، علّق حسني على فوز مصر بمنصب المدير العام لليونسكو، مشيدًا بالكفاءة التي يمثلها الدكتور خالد العناني، ومؤكدًا أن "فوز مصر يأتي بسبب استحقاقها".

كما استرجع حسني ذكرياته عن معركته السابقة على رئاسة اليونسكو، معتبرًا أنه قد "نجح" رغم خسارته، لكنه كشف عن سبب الإخفاق قائلاً: "معركتي السابقة على رئاسة اليونسكو كانت مع أمريكا وإسرائيل. رفضي للتطبيع كان السبب الأساسي في إفشال معركتي ومعركة مصر في اليونسكو، وتعرضت لحرب شرسة خلال ترشحي، ولا أزال عند موقفي من التطبيع حتى هذه اللحظة".

واختتم حسني تصريحاته بالإشارة إلى أن الأعمال الفنية الحقيقية نادرة، ولذلك ارتفعت أسعار لوحاته بعد مغادرته الوزارة.