إعلان

محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير حي الخليفة.. ويصدر توجيهات جديدة

كتب : محمد نصار

12:42 م 04/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أعمال تطوير حي الخليف (8)
  • عرض 8 صورة
    أعمال تطوير حي الخليف (5)
  • عرض 8 صورة
    أعمال تطوير حي الخليف (4)
  • عرض 8 صورة
    أعمال تطوير حي الخليف (2)
  • عرض 8 صورة
    أعمال تطوير حي الخليف (6)
  • عرض 8 صورة
    أعمال تطوير حي الخليف (1)
  • عرض 8 صورة
    أعمال تطوير حي الخليف (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بحي الخليفة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.


ووجه محافظ القاهرة، برفع كفاءة الرصف، والأرصفة، ورفع كفاءة الإنارة، والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء بجوار كوبري الإباجية.


وأكد محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير الجارية بالمنطقة تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، وإعادة تخطيط المنطقة.

رافق المحافظ في جولته، المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ القاهرة تطوير حي الخليفة توجيهات جديدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

إقبال حاشد في أول ساعات افتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور - صور
تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟
المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور