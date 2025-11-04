محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير حي الخليفة.. ويصدر توجيهات جديدة

محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم عقب جولته التفقدية بعدد من المدارس



أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بحي الخليفة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.



ووجه محافظ القاهرة، برفع كفاءة الرصف، والأرصفة، ورفع كفاءة الإنارة، والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء بجوار كوبري الإباجية.



وأكد محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير الجارية بالمنطقة تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، وإعادة تخطيط المنطقة.



رافق المحافظ في جولته، المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.