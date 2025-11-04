كتب- محمد شاكر:

رصدت عدسة "مصراوي"، تهافت العشرات من السياح على تصوير القناع الذهبي الشهير للملك توت عنخ آمون، باعتباره الأثر المحوري في المتحف المصري الكبير، وذلك في أول يوم لفتح المتحف للزيارة أمام الجمهور.

واستقر القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون بشكل دائم داخل المتحف المصري الكبير، بعد عملية نقل تاريخية من المتحف المصري بالتحرير أواخر شهر أكتوبر الماضي.

ويتم عرض القناع ضمن مجموعة كاملة من مقتنيات الملك الشاب لأول مرة منذ اكتشافها، داخل قاعتين مخصصتين له بمساحة إجمالية تبلغ 7500 متر مربع .

ويعد عرض المجموعة الكاملة للملك في مكان واحد حدثًا استثنائيًا على مستوى العالم، حيث سيتمكن الزوار من رؤية أكثر من 5000 قطعة للملك الذهبي مجمعة في مكان واحد لأول مرة.

المتحف المصري الكبير

ويعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حدثًا تاريخيًا وثقافيًا ضخمًا، ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع، يأتي في وقت مفصلي من تاريخ المنطقة، وله دلالة واضحة، على توجه مصر للبناء والتنمية والحضارة حتى في أصعب الأوقات.

ويأتي المتحف بمثابة الهرم الرابع، وأكبر متحف في العالم مُخصَّص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، كما أنه يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، بينها كنوز توت عنخ آمون والمومياوات الملكية، مما يجعله نافذة فريدة لفهم عظمة التاريخ المصري، وصرحًا عالميًا يجذب الملايين من السياح والباحثين.