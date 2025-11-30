لميس الحديدي: إلغاء نتائج 49 دائرة فردية "سابقة تاريخية"

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن إلغاء نتائج عدد كبير من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يمثل "سابقة تاريخية"، مشيرة إلى أن هذا التطور يعكس حجم المخالفات الكبيرة وفي نفس الوقت يمثل انتصاراً للإرادة الشعبية والقانون، بفضل التدخل الحاسم للرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقالت لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" على شاشة "النهار"، إنه بعد أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة بشأن الطعون الانتخابية، فإننا أصبحنا أمام إعادة للعملية الانتخابية في حوالي 70% من إجمالي المقاعد الفردية في المرحلة الأولى، والتي يبلغ عددها 143 مقعداً.



وأضافت موضحةً الأرقام أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أبطلت نتائج 19 دائرة، وبعد نظر الطعون من قبل المحكمة الإدارية العليا، بلغ عدد الدوائر التي تم إبطال الانتخابات فيها 30 دائرة إضافية، ليصبح الإجمالي 49 دائرة، وهو ما يمثل نحو 70% من المقاعد الفردية في المرحلة الأولى.



وأكدت أن ما حدث يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمانات، حيث كان كاشفاً لأمرين؛ أولهما سابقة في حجم المخالفات الكبيرة التي شهدتها المرحلة الأولى، وثانيهما أنه كان كاشفاً أيضاً عن مسار سياسي وقضائي انتصر للعدل وحق الناس في اختيار مرشحيهم بنزاهة بعيداً عن المال السياسي والبلطجة.



ولفتت إلى أن هذا المسار السياسي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدوينته الشهيرة في السابع عشر من نوفمبر، والذي وصفته بأنه كان تدخلاً "حاسماً وحازماً" طالب بفحص الطعون والأحداث حتى ولو وصل الأمر لإلغاء جزئي أو كلي للانتخابات. وتبع ذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر، وأعقبها طعون الإدارية.



وتابعت الحديدي، حديثها عن الانتخابات الفردية في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن من فازوا نهائيًا يبلغ عددهم 42 مقعدًا فقط على مستوى 24 دائرة، أي ما يمثل 29% من المقاعد، معلّقة: "حتى هؤلاء لا زالوا في انتظار الحسم من محكمة النقض، لكننا أمام موقف ملتبس".



واختتمت مشيرة إلى أن المرحلة الثانية للانتخابات كانت "أفضل كثيراً"، حيث تصدت لها وزارة الداخلية على الأرض لتجنب أي مخالفات، وهو ما أكدته مؤسسات المجتمع المدني والهيئة الوطنية للانتخابات التي تعاملت مع المشكلات مبكراً.