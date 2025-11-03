السويس - حسام الدين أحمد:

استضافت جامعة الجلالة الأهلية، صناع فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، في ندوة فنية لمناقشة أول تجربة سينمائية مصرية تعتمد على تقنيات المؤثرات البصرية المتقدمة (VFX) بهذا الشكل، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر.

وشارك في الندوة، التي نظمتها كلية الإنتاج الإعلامي، الفنان أحمد صلاح حسني، والمخرج هشام الرشيدي، والمنتج محمد طنطاوي، حيث تناول الحوار مراحل إعداد الفيلم ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير المشهد الفني.

وأكدت الدكتورة دينا عرابي، عميد الكلية، أن الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي من خلال استضافة رموز مؤثرة في صناعة الفن والإعلام.

من جانبهم، أشاد صناع الفيلم بالتفاعل مع طلاب الجامعة. وأكد الفنان أحمد صلاح حسني على أهمية هذه اللقاءات في ربط الدراسة بالواقع العملي، بينما أشار المخرج هشام الرشيدي إلى أن التقنيات الحديثة أصبحت لغة العصر في السينما.

وأعرب المنتج محمد طنطاوي عن انبهاره بحماس طلاب جامعة الجلالة، مؤكداً أن هذه الروح هي ما تحتاجه الصناعة لتخريج كوادر قادرة على المنافسة.

وأدار الجلسة الدكتور جورج سيدهم، الأستاذ بالكلية، واختتمت بنقاش مفتوح بين الضيوف والطلاب حول مستقبل دمج الإبداع الفني بالتطور التكنولوجي في صناعة السينما الحديثة.