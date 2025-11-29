إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مملكة النرويج -(صور)

يقودها أطفال.. محافظ القاهرة يتحفظ على عدد من "التوك توك" بحدائق القبة

شهدت العاصمة النرويجية أوسلو فعالية رسمية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين النرويجيين والدبلوماسيين وقادة الجاليات العربية.

وتقدّم الحضور السفير الدكتور جمال متولي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة النرويج، وطارق عَنّاني، رئيس الجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام ورئيس الاتحاد العالمي للكُيانات المصرية في الخارج، وحرمه رشا خليل وبحضور محمد الفقي، رئيس الجالية المصرية في النرويج، وعلي المرشدي، رئيس الجمعية النرويجية المصرية لرجال الأعمال وحضور رئيس وزراء النرويج.

وشهدت الاحتفالية حضور رئيس وزراء النرويج، الذي أدلى بكلمة مؤثرة أكد فيها استمرار دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتعزيز مسار السلام العادل، كما شارك عددًا من الوزراء وأعضاء البرلمان النرويجي الذين أعربوا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمهم للجهود الدولية لتحقيق العدالة والاستقرار.

وبدوره أكد السفير الدكتور جمال متولي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة النرويج، أن التضامن مع الشعب الفلسطيني موقف مصري ثابت وتاريخي، وأن مصر مستمرة في دعم حقوق الفلسطينيين عبر جميع المسارات السياسية والإنسانية والدبلوماسية.

وتوجهت سفيرة دولة فلسطين في النرويج السيدة ماري أنتونيت خليل حنّا، بالشكر لمملكة النرويج على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن التضامن الدولي هو ركيزة أساسية لدعم صمود الفلسطينيين وحماية حقوقهم.

وشهد الحفل مشاركة المخرج الفلسطيني إياد أبو روك وعدد من ممثلي الجاليات العربية والفلسطينية.

من جانبه أكد طارق عَنّاني، على أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات العربية والنرويجية في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في المجتمع الأوروبي.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على ضرورة استمرار الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الكرامة الإنسانية والحقوق المشروعة للجميع.