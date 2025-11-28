نقابة الصيادلة تكشف أسباب أزمة بنج الأسنان

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، إن السوق المصري يشهد أزمة واضحة في توافر بنج الأسنان خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يعتمد على ثلاث شركات فقط، منها شركتان محليتان وثالثة مستوردة.

وأوضح "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أن الاستهلاك الشهري لمصر من بنج الأسنان يبلغ حوالي 50 ألف عبوة، مضيفًا أن نظام التوزيع الحالي يقصر تداول المنتج على تطبيق إلكتروني تابع لنقابة الأسنان، مما يحد من انتشاره في الصيدليات العادية.

وكشف رئيس لجنة التصنيع، النقاب عن وجود كميات كبيرة من البنج الفرنسي المستورد محتجزة حاليًا داخل الموانئ رغم الحاجة الملحة إليها، مشددًا على ضرورة فتح قنوات توزيع جديدة وطرح المنتج في الصيدليات لضمان وصوله للمحتاجين.

وأضاف أن القدرات الإنتاجية المحلية كافية لتغطية احتياجات السوق بل وتجاوزها، موضحًا: "نتمنى زيادة صادرات بنج الأسنان، وقادرون على تغطية الاستهلاك المحلي بنسبة تصل إلى 200%"، مؤكدًا أن الفائض يجب أن يُصدر.

وأشار إلى وجود فارق سعري كبير بين البنج المحلي والمستورد، موضحًا أن المنتج المحلي يقدم جودة مماثلة بسعر أقل، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا مناسبًا.

وأكد أن الأزمة الحالية ترتبط بشكل أساسي بآلية التوزيع وليس بالإنتاج، داعيًا إلى إعادة النظر في نظام توزيع بنج الأسنان لضمان توفيره بشكل منتظم ومنع تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

