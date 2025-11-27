موعد إعلان تعريفة السيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة

كشف محمد مرعي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، موعد إعلان التعريفة الجديدة للسيارة "كيوت" بديل التوك توك بالمحافظة.

وقال "مرعي"، في تصريحات إلى مصراوي، إنه سيتم إعلان لائحة تعريفة السيارات الجديدة بديلة التوك توك خلال الأيام المقبلة، قائلًا: "يوم السبت هيكون تم إعلانها".

وأوضح سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، أنه جارٍ حاليًا إعداد لائحة استرشادية لأسعار السيارات الجديدة، بهدف توضيح الأجرة الرسمية لكل فئة من الركاب.

وأشار إلى أن الدراسات مستمرة لتحديد الأجرة لكل فرد وكذلك للمجموعات، مؤكدًا أن اللائحة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.

وأوضح "مرعي:، أن الأجرة الجديدة ستكون بين أسعار التوك توك والتاكسي، موضحًا: "السيارة الجديدة ليست بقيمة التوك توك وفي نفس الوقت ليست بقيمة التاكسي، ستجمع الاثنين".

وأكد أن المحافظة ستبدأ في تطبيق تجربة المركبات الجديدة بديلة التوك توك كمرحلة أولى بأحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر، تمهيدًا لتقييمها ميدانيًا وتلافي أي ملاحظات قبل تعميمها تدريجيًا على باقي قطاعات المحافظة.

