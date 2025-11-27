وصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى العاصمة البريطانية لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم لترأس الوفد المصري الرسمي في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) والتي تتضمن فعالياتها انتخابات المنظمة التي تترشح بها مصر لإعادة انتخابها في الفئة (C) بالمجلس.

وسيعرض الوزير خلال اجتماعات المنظمة البحرية الدولية المقومات الكبيرة التي تؤهل مصر للترشح لعضوية مجلس المنظمة خاصة أهميتها الكبيرة كدولة بحرية رائدة بالإضافة الى استعراض ما نفذته مصر خلال السنوات الأخيرة استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث موانئها وإنشاء موانئ جديدة أصبحت تلعب دورًا محوريًا في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية خاصة مع وجود أهم الممرات البحرية العالمية بها وهي قناة السويس.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الفريق مهندس كامل الوزير خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن بعدد من وزراء النقل من الدول الشقيقة والصديقة وعدد كبير من رؤساء كبريات الشركات العالمية العاملة في مجالي النقل الصناعة بالاضافة الى غرف الملاحة وذلك لبحث التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المختلفة بالقطاعين في ضوء المناخ الاستثماري الواعد في مصر.

