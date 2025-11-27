بعد تصنيف مناطق الإيجار القديم بالجيزة.. ازاي تحسب إيجار شقتك؟

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.

تصنيف مناطق الإيجار القديم إلى ثلاث فئات

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 252، قرار تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة وفق أحكام قانون الإيجار القديم، إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى نتائج أعمال لجان الحصر على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

وتضمنت معايير التصنيف الموقع الجغرافي للمنطقة والعقار، مستوى البناء ونوعية المواد، متوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغاز واتصالات، شبكات الطرق والمواصلات، الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.

القيمة الإيجارية الجديدة التى حددها القانون

بحسب المادة 4 من القانون، تبدأ الأجرة القانونية للوحدات السكنية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، بحيث تكون عشرين ضعف القيمة الحالية للوحدات في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أضعاف للوحدات المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه للوحدات المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية.

ويلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، مع إمكانية تقسيط أي فروق مستحقة بعد نشر قرار المحافظ لضمان التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المستأجرين.

