ما هي الشخصية النرجسية؟.. د. مهاب مجاهد: "عشرتها صعبة"

أكد الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، أن اضطراب الشخصية النرجسية هو أحد اضطرابات الشخصية، مشيرًا إلى أن "عِشرة الشخصية النرجسية صعبة ولكنها غير مستحيلة".

جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وتساءل مجاهد: "هل كل من يقال عنه إنه شخصية نرجسية هو نرجسي قطعًا؟ بالطبع لا.. نحن نعاني من اضطراب جديد، اسمه "فرط التشخيص"، إحنا بقينا نشخّص على روحنا".

وأضاف مجاهد: "أحد الأشخاص يسمع فيديو مدته دقيقة على الإنترنت فيقول: آهُم، الخمس صفات موجودة في شخص آخر.. لكن كل هذه الصفات موجودة عند كل الناس؛ مثلاً: "يُفضِّل مصلحته على مصلحة الآخرين"، ما أكيد هناك لحظة من اللحظات فضّل مصلحته على مصلحة الآخرين".

وحذّر من إعادة المرض النفسي إلى منطقة "الوصم" دون أن نشعر، قائلاً: "المرض النفسي أصبح اليوم يُستخدم ككارت في قعدات العرفية.. أثناء الصلح بين الرجل وزوجته، تلاقي العم جاي يقول: "إحنا بنتنا خدت قرار الطلاق لما قَرأت وعرفت إنه طلع شخصية نرجسية".

ثم طرح سؤالاً آخر: "هل الشخص لديه سمات الشخصية النرجسية أم اضطراب الشخصية النرجسية؟".

وأكمل: "لابد أن نعرف أن هناك شيئا اسمه أنواع الشخصيات.. فعندما أقول لك: "فلان نوع شخصيته وسواسية"، هذا يجعله شخصية احترافية يفعل الشيء على أكمل وجه، يمكن أن يصبح ناجحًا جدًا، ولكن إن زادت عن حد معين وقللت معدل الأداء، يصبح التشخيص الصحيح "اضطراب شخصية وسواسية"، وإن زادت أكثر، ربما تكون "وسواسًا قهريًا"، وهذه ثلاث محطات مختلفة".