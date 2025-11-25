327 إزالة على فرع رشيد.. الدولة تواصل أقوى حملات ضبط التعديات على النيل

تصوير - محمود بكار ومحمد معروف

انطلقت صباح الثلاثاء، ثاني أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت أمس، بـ 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

وفتحت اللجان في 13 محافظة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية محكمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وشهدت اللجان إقبالا من المواطنين، فيما كثفت قوات الشرطة انتشارها في محيط اللجان لتأمينها وتنظيم حركة الدخول والخروج.

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحا على النظام الفردى، للفوز بـ141 مقعدا، وقائمة وحيدة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتجرى الانتخابات في 73 دائرة انتخابية في الـ 13 محافظة، وبلغ عدد اللجان الفرعية بها 5287 لجنة، فيما بلغ عدد الناخبين المقيدين بها ولهم حق التصويت 34 مليونا و611 ألفا و991 ناخبا.

وتشمل المرحلة الثانية محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.