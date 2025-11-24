إعلان

عمرو أديب: 70 مخالفة من 5200 لجنة.. و70% من الاعتراضات لها وجهة نظر

كتب : حسن مرسي

10:38 م 24/11/2025

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن العملية الانتخابية تسير اليوم في أمان تام وتنظيم واضح رغم وجود بعض التجاوزات البسيطة.


وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن وزارة الداخلية أصدرت طول اليوم بيانات تؤكد ضبط حالات فردية مثل توزيع أموال أو مشاجرات محدودة، مضيفًا أن هذه الوقائع لا تتعدى 70 حالة تقريبًا من أصل أكثر من 5200 لجنة انتخابية.


وأضاف أن الاعتراضات المنتشرة على السوشيال ميديا تنقسم إلى قسمين واضحين، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة تصل إلى 70% من هذه الاعتراضات لها وجهة نظر حقيقية وتستحق النظر، بينما 30% المتبقية تأتي من مرشحين أو أنصار شعروا بالخسارة أو نقص الإمكانيات أمام منافسيهم، فبدأوا "يلطشوا" ويتهمون العملية كلها بالبطلان.


وتابع أديب أن المواطن تمكن اليوم من الذهاب والإدلاء بصوته في أمان تام تحت إشراف قضائي كامل.


وأكد أن الطوابير الطويلة أحيانًا خارج اللجان لا تعني بالضرورة إقبالًا كبيرًا داخل الصناديق، مشددًا على أنه ينتظر بيان الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة النسبة الرسمية بدقة.


وأوضح أن أي تجاوزات فردية لا يمكن أن تغير النتيجة العامة أو "الهندسة السياسية" المرسومة مسبقًا.


وأشار إلى أن الكتل الكبرى والتواجد الميداني المبكر لأحزاب معينة سيحسم الصورة النهائية بغض النظر عن الضجيج.


وأكد أديب أن الثقة يجب أن تُمنح للجهات الرسمية من داخلية وهيئة وقضاء، مؤكدًا أنه أول من سيعلن أي خلل كبير لو وُجد، لكن حتى اللحظة لا يوجد ما يشير إلى تزوير ممنهج أو انهيار للعملية.

الإعلامي عمرو أديب 70 مخالفة وجهة نظر العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025

