بحضور شخصيات سياسية.. بدء عزاء والدة وزير التموين بمسجد المشير طنطاوي - (صور)

كتب : مصراوي

06:12 م 23/11/2025
تصوير- هاني رجب:
حرص عدد من الشخصيات السياسية والعامة على حضور عزاء والدة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمسجد المشير طنطاوي.


وتوفيت والدة الدكتور شريف يوم الخميس الماضي، وشارك عددًا من الوزراء في صلاة الجنازة.


وكان أبرزهم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى.

شخصيات سياسية بدء عزاء مسجد المشير طنطاوي والدة وزير التموين

