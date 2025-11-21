كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابا دوربا إلى المحافظين بشأن إقرار ضوابط إصدار تراخيص تشغيل معارض السيارات أسفل المباني السكنية بعد أن تم توفير العديد من المسطحات البنائية كمعارض للسيارات خارج الكتل السكنية.

وتصمن الكتاب الدوري الذي حصل عليه مصراوي، التأكيد على حظر إصدار أي تراخيص تشغيل جديدة لمعارض سيارات أسفل المباني السكنية وداخل المكتل السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات.

كما نص على العمل على إخلاء جميع معارض السيارات الموجودة حاليا أسفل المباني السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات بنهاية عام

2027 مع التأكيد على الآتي:

- تقديم إقرار من صاحب معرض السيارات أثناء تجديده لرخصة التشغيل السنوي بالتزامه بإخلاء النشاط بنهاية عام 2027.

- قيام المحافظات والجهات الإدارية بإخطار معارض السيارات الصادر انها رخص تشغيل دائم بإنهاء النشاط بنهاية عام 2027.

- قيام المحافظات بتحديد المواقع المقترحة والأراضي اللازمة (أراضي مستردة - أراضي دولة - أراضي قوات مسلحة لصالح) التوسع في إنشاء معارض سيارات إضافية.