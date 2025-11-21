إعلان

9 صور.. تقدم أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع القطار السريع

كتب : محمد نصار

07:00 ص 21/11/2025
أعلنت وزارة النقل تقدم أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة/ العلمين/ مطروح".

وتتكون شبكة القطار السريع من 3 خطوط بإجمالي 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي 2 ورشة رئيسية و6 نقط للصيانة.

ويبلغ أسطول هذه الشبكة 41 قطارًا سريعًا و94 قطارًا إقليميًا و41 جرار بضائع، ويبلغ طول الخط الأول "السخنة/ العلمين/ مطروح" نحو 660 كم ويشتمل على 21 محطة "13 محطة قطار سريع - 8 محطات إقليمية".

وزارة النقل القطار الكهربائي السريع أعمال تركيب القضبان والفلنكات

