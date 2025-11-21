9 صور.. تقدم أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع القطار السريع

ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

3 جوائز لـ"كان يا ما كان في غزة".. "هنو" يختتم الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة

أعلنت وزارة النقل تقدم أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة/ العلمين/ مطروح".

وتتكون شبكة القطار السريع من 3 خطوط بإجمالي 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي 2 ورشة رئيسية و6 نقط للصيانة.

ويبلغ أسطول هذه الشبكة 41 قطارًا سريعًا و94 قطارًا إقليميًا و41 جرار بضائع، ويبلغ طول الخط الأول "السخنة/ العلمين/ مطروح" نحو 660 كم ويشتمل على 21 محطة "13 محطة قطار سريع - 8 محطات إقليمية".

اقرأ أيضًا:

بعد الإقبال الكبير.. إجراءات المتحف المصري للتغلب على زيادة أعداد الزائرين

كيف نجحت وزارة الزراعة في إنتاج الفاكهة الإستوائية؟