9 صور.. تقدم أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع القطار السريع
كتب : محمد نصار
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
أعلنت وزارة النقل تقدم أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة/ العلمين/ مطروح".
وتتكون شبكة القطار السريع من 3 خطوط بإجمالي 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي 2 ورشة رئيسية و6 نقط للصيانة.
ويبلغ أسطول هذه الشبكة 41 قطارًا سريعًا و94 قطارًا إقليميًا و41 جرار بضائع، ويبلغ طول الخط الأول "السخنة/ العلمين/ مطروح" نحو 660 كم ويشتمل على 21 محطة "13 محطة قطار سريع - 8 محطات إقليمية".
اقرأ أيضًا:
بعد الإقبال الكبير.. إجراءات المتحف المصري للتغلب على زيادة أعداد الزائرين