وزير الطيران: مطار القاهرة يقترب من 30 مليون راكب سنويًا

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، تفاصيل الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق المتابعة الدقيقة لكافة نقاط التماس التي يمر بها الركاب، لضمان جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف وزير الطيران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج الصورة ،المذاع على قناة النهار، أن رئيس الوزراء اطمأن خلال جولته في صالتي (2) و(3) على سير خطط تطوير "مصر للطيران"، سواء على مستوى النتائج المالية أو معايير الجودة.

وأوضح، أن الجولة شملت التدقيق في ملاحظات المسافرين، ومتابعة إجراءات التفتيش، والتنسيق مع وزارة السياحة بشأن "الفيزا الإلكترونية" لتسهيل تدفق الركاب وتحسين تجربتهم داخل المطار.

وكشف "الحفني"، عن توقعات نمو قياسية، حيث من المنتظر أن يصل عدد الركاب بمطار القاهرة إلى 30 مليون راكب بنهاية عام 2025، بزيادة 2.5 مليون عن العام الماضي، رغم أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار هي 28 مليوناً فقط. وقال إن المطارات المصرية إجمالاً ستستقبل نحو 60 مليون راكب بنهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن مطارات "الغردقة، شرم الشيخ، والعلمين" تحقق معدلات نمو غير مسبوقة في الصناعة تصل إلى 20% سنوياً.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تدرك تحديات الازدحام الناتج عن هذه الطفرة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء، شدد على أن زيادة الأعداد ليست مبررًا للتراجع عن جودة الخدمة، وهو ما يدفع الوزارة لاستخدام أساليب تقنية وإدارية مبتكرة لإدارة الكثافات حتى تدشين التوسعات الجديدة.

وأوضح وزير الطيران، بأن تكلفة إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم (4) بمطار القاهرة تتراوح ما بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف طاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون راكب إضافي.

وفيما يخص مطار الغردقة، أفاد الدكتور سامح الحفني بأن هناك إقبالًا كبيرًا من القطاع الخاص العالمي، حيث سحب أكثر من 50 تحالفًا وشركة كراسات الشروط الخاصة بتطوير وإدارة المطار.