عمرو أديب يعلق على فيديو مفبرك لانقلاب عسكري في فرنسا

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اضطر للتدخل شخصيًا للتعامل مع فيديو "مفبرك" لانقلاب عسكري في فرنسا انتشر على منصات التواصل.

وأوضح أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الفيديو الزائف ادعى حدوث "انقلاب عسكري" في فرنسا بقيادة عقيد، مما أثار بلبلة حتى أن أحد رؤساء الدول الأفريقية اتصل بماكرون للاستفسار.

وأضاف مقدم "الحكاية" أنه في محاولة لاحتواء الموقف، طلب الرئيس الفرنسي من مكتبه التواصل مع شركة "فيسبوك" مباشرة لطلب إزالة الفيديو المضلل من على المنصة.

وتابع: "ماكرون قال لهم كلموا فيسبوك دلوقتي... شيلوا الفيديو ده"، ولكن الرد الذي تلقاه مكتب الرئيس من مقر الشركة كان مفاجئًا، حيث اعتذر مسؤولوها ورفضوا الطلب.

وأشار أديب إلى أن هذه الحادثة ليست سوى مثال على ظاهرة أوسع، مؤكدًا أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في قدرة الأفراد على نشر المعلومات.

وقال إن سلبيات منصات التواصل أصبحت طاغية، معتبرًا أن 70% من محتواها عبارة عن "زبالة وكذب وكره وحقد ومؤامرات".

وتابع أن فضح الحسابات الوهمية كشف أن كثيرين "مش ناس حقيقية.. أو ناس موجودة في دول تانية وبتشتغل ضدك".

وشدد على أن هذا الواقع يفرض إعادة نظر في مفهوم السيادة في العصر الرقمي، حيث لم يعد بوسع رئيس دولة، بكل هيبته، أن يتحكم في محتوى يُنشر عن بلاده على منصة خاصة عالمية.