هل تشهد أسعار اللحوم زيادة في رمضان؟.. الزراعة تُجيب

كتب : داليا الظنيني

10:47 م 20/12/2025

اسعار اللحوم

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن أسعار جميع المنتجات الحيوانية من اللحوم والألبان والبيض تشهد استقرارًا واضحًا في الأسواق.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6، والمذاع على قناة الحياة، إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لضبط أسعار الأعلاف التي تشكل العمود الفقري لتكاليف الإنتاج، مع تشديد الرقابة على السوق خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، لضمان توفير كافة احتياجات المواطنين.

وحذر "سليمان"، من ما وصفه بـ"تصريحات غير مسؤولة" تروج لمعلومات مضللة حول الأسعار.

وأكد: "لا زيادة في أسعار اللحوم في رمضان"، مشددًا على أن أي تغيير في الأسعار سيكون ضمن إطار رسمي وسيتم الإعلان عنه بشفافية من قبل الجهات المعنية، وليس عبر إشاعات أو تصريحات عشوائية.

وأوضح رئيس القطاع أن استقرار السوق يأتي نتيجة خطة متكاملة تشمل دعم المربّين وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مما ينعكس إيجابًا على أسعار المنتج النهائي للمستهلك.

