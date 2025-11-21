"الوطنية للانتخابات" تكشف سبب استدعاء مسؤولي الأحزاب

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن حضور مندوبي المرشحين داخل اللجان الانتخابية يخضع لضوابط دقيقة، أبرزها التسجيل الرسمي في سجلات الهيئة.

وأضاف "بنداري"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد": "لا يُسمح لأي مندوب بمتابعة عملية التصويت إلا بعد تسجيله بشكل رسمي".

وأوضح آلية العمل داخل اللجان، موضحًا: رئيس اللجنة يعاونه 5 موظفين خلال عملية الفرز، وأي مندوب يطلب نسخة من محضر الفرز يحصل عليها فور انتهاء العملية مباشرة، مؤكدًا الالتزام الكامل بالشفافية في كل المراحل.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة، إلى أن إبطال صندوق أو نتيجة لجنة في نظام الفردي لا يؤثر إطلاقًا على نتائج نظام القوائم، مشيدًا بالدور الكبير لقوات الشرطة في تأمين وتنظيم محيط اللجان الانتخابية.

وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، أوضح "بنداري"، أن الهيئة استدعت مسؤولي الأحزاب للتأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط الدعاية، محذرًا من أن "أي دعاية أمام اللجان تُعد سببًا مباشرًا لإبطال نتيجة اللجنة".

كما استعرض الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مبينًا أنه في حال رصد أي تجاوزات لمرشح، يتم إعداد تقرير مفصل يُرفع إلى مجلس إدارة الهيئة، والتي تحيل بدورها المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق، ثم إلى المحكمة المختصة، مؤكدًا أن الهيئة تتعامل بحسم مع أي إخلال بنزاهة العملية الانتخابية.