"قومي حقوق الإنسان" يستقبل وفدًا من وزارة التنمية المحلية

كتب : محمد نصار

07:09 م 20/11/2025

السفير محمود كارم يستقبل وفدًا من وزارة التنمية ال

استقبل السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام، وفدًا من وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء أحمد الصيفي، مساعد وزير التنمية المحلية الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على إدارة حقوق الإنسان بالوزارة.

خلال الاجتماع، تم مناقشة سبل التعاون بين المجلس ووزارة التنمية المحلية في مجالات التعامل مع منظومة الشكاوى وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتعزيز قدرات العاملين في وحدات حقوق الإنسان ومكاتب خدمة المواطنين بمختلف المحافظات، بالإضافة إلي تنظيم زيارات ميدانية مشتركة لتقييم الفجوات الحقوقية وتطوير توصيات وخطط عمل بشأنها.

قومي حقوق الإنسان السفير محمود كارم وزارة التنمية المحلية تعزيز قدرات العاملين في وحدات حقوق الإنسان

