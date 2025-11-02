وزيري: ترميم تمثال رمسيس الثاني بأيدي مصرية خالصة

أشاد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، بالجهود المصرية الخالصة في ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني المعروض في نهاية "الفود كورت" داخل المتحف المصري الكبير.

وأكد خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن العملية تمت بالكامل بأيدي المرممين المصريين دون أي تدخل أجنبي، مما يمثل إنجازًا وطنيًا بارزًا.

وأوضح وزيري التفاصيل الفنية للتمثال: "يبلغ ارتفاع التمثال 6.5 متر ويزن نحو 30 طنًا، وكان في حالة تفكك تام حيث كانت أجزاؤه متناثرة بين الرأس والقدم والبدن".

وأشار إلى أن التمثال مصنوع من حجر الكوارتزيت ويعود إلى منطقة صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وتابع مؤكدًا كفاءة الفريق المصري: "استغرقت عملية الترميم 3 أشهر فقط، ونفذها فريق مصري متخصص دون الاستعانة بأي خبرات أجنبية".

وأضاف أن التمثال تم اختياره ليكون في نهاية "الفود كورت" داخل المتحف، حيث أقيم المؤتمر الصحفي الأخير أمامه بحضور إعلاميين وصحفيين من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري أن المتحف المصري الكبير يضم معامل ترميم متطورة تُعد نموذجًا عالميًا في الحفاظ على التراث.

وأشار إلى أن الصورة النمطية القديمة عن ضعف المرمم المصري قد تغيرت تمامًا، وأصبح محل ثقة دولية في مجال الترميم الأثري.