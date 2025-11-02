وزير السياحة: 15 ألف زائر يوميًا بعد الافتتاح الكامل للمتحف الكبير

أكد الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير يُعد إنجازًا حديثًا بارزًا للدولة المصرية يتجاوز كونه مجرد صرح أثري.

وقال فتحي، خلال لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه منارة حضارية عالمية تعكس قدرات المصريين في بناء مشاريع عملاقة بأيادٍ وطنية مدعومة بشركاء دوليين، مشيرًا إلى أن الهدف ليس عرض الكنوز فقط بل إرسال رسالة ثقافية قوية تحمل عائدًا اقتصاديًا ضخمًا.

وأكد الوزير، أن المرحلة التجريبية استقبلت خمسة آلاف زائر يوميًا كدليل أولي على النجاح، مضيفًا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع العدد إلى 15 ألف سائح يوميًا بعد الافتتاح الكامل.

وأشار إلى أن هذا يعني 5 ملايين زائر سنويًا، مما يمنح دفعة هائلة لقطاع السياحة الثقافية في مصر، موضحًا أن المتحف يساهم في تعزيز الاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات والزيادة في الإيرادات.

وتابع الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تشهد ازدهارًا استثنائيًا في السياحة الثقافية رغم تراجعها في دول أخرى.

وأكد حصول مصر على جوائز دولية تقديرًا لجهود الحفاظ على التراث ودعم المشروعات الأثرية، مشددًا على أن هذا الازدهار يعكس جاذبية الوجهات المصرية الفريدة.

وأكد أن عدد الزائرين الأجانب للمناطق الأثرية زاد بمليون إضافي خلال عام 2025، مشيرًا إلى توقعات بتضاعف الأرقام في الأعوام القادمة بفضل المتحف وتطوير المناطق المجاورة.