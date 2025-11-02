ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي جسدت رؤية الدولة المصرية في صون تراثها الإنساني والتاريخي، وترسيخ مكانة مصر كمنارة للحضارة والتاريخ الإنساني عبر العصور.

وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن هذا الحدث العالمي يمثل نقطة تحول حضارية وسياحية وثقافية تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بإحياء التاريخ المصري القديم وتوظيفه في خدمة التنمية الشاملة، من خلال دعم السياحة الثقافية وجذب أنظار العالم إلى مصر باعتبارها مهد الحضارات.

وأشاد عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس التي أبرزت الربط بين الماضي وتاريخه والحاضر الواعد، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يعد أحد أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، ويمثل رسالة سلام وإنسانية من مصر إلى العالم بأسره.

كما أكد نائب رئيس حزب الحرية المصري أن هذا الافتتاح يعكس نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تواكب رؤية الجمهورية الجديدة، وتعزز من القوة الناعمة لمصر ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تقديره العميق للجهود الوطنية المخلصة التي شاركت في هذا الإنجاز التاريخي، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق من أجل الحفاظ على هوية مصر وتاريخها العريق وبناء مستقبل يليق بعظمتها.

