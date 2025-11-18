الرئيس السيسي عن رفع دعم الوقود: "أنا غليت غصب عني مش عايز الدين يزيد"

كتب - محمد عاطف:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إمكانية تخفيض الدين العام أمر ممكن، لكنه يتطلب توافر مجموعة من الشروط في مقدمتها الإرادة الجماعية والوعي المجتمعي بحتمية الإصلاح الاقتصادي ومتطلباته.

وقال الرئيس السيسي خلال حواره التفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة: "عشان لما نيجي نقول هشيل من الوقود دعم معين، أنت ما تقولش وأنا راكب عربية أنت غليت عليا ليه؟.. أنا غليت غصب عني مش عايز الدين يزيد عن كده".

وأوضح السيسي أن الدين لا يُسدد بالقيمة نفسها التي تم اقتراضها، وإنما يُسدد مضافًا إليه فوائد، مضيفًا أن القسط يتكون من جزأين: أصل الدين والفائدة المستحقة عليه، وهو ما يضاعف العبء المالي على الدولة إذا لم تُتخذ خطوات جادة لوقف زيادته.

وتابع: "أنت ما بتستلفش خمس قروش وتسددهم خمس قروش.. لأ أنت بتستلفهم خمس قروش زائد الفائدة بتاعتهم.. يبقى القسط هو عبارة عن حاجتين فوائد المبلغ اللي أنت عايزه، ورقم من الأصل".