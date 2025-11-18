إعلان

الرئيس السيسي عن رفع دعم الوقود: "أنا غليت غصب عني مش عايز الدين يزيد"

كتب : مصراوي

09:32 م 18/11/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عاطف:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إمكانية تخفيض الدين العام أمر ممكن، لكنه يتطلب توافر مجموعة من الشروط في مقدمتها الإرادة الجماعية والوعي المجتمعي بحتمية الإصلاح الاقتصادي ومتطلباته.

وقال الرئيس السيسي خلال حواره التفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة: "عشان لما نيجي نقول هشيل من الوقود دعم معين، أنت ما تقولش وأنا راكب عربية أنت غليت عليا ليه؟.. أنا غليت غصب عني مش عايز الدين يزيد عن كده".

وأوضح السيسي أن الدين لا يُسدد بالقيمة نفسها التي تم اقتراضها، وإنما يُسدد مضافًا إليه فوائد، مضيفًا أن القسط يتكون من جزأين: أصل الدين والفائدة المستحقة عليه، وهو ما يضاعف العبء المالي على الدولة إذا لم تُتخذ خطوات جادة لوقف زيادته.

وتابع: "أنت ما بتستلفش خمس قروش وتسددهم خمس قروش.. لأ أنت بتستلفهم خمس قروش زائد الفائدة بتاعتهم.. يبقى القسط هو عبارة عن حاجتين فوائد المبلغ اللي أنت عايزه، ورقم من الأصل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي رفع دعم الوقود أكاديمية الشرطة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة