إعلان

ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

10:00 ص 18/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الطقس
  • عرض 4 صورة
    الطقس
  • عرض 4 صورة
    الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة، بداية من غدًا الأربعاء إلى الأحد 23 نوفمبر 2025.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 درجة، و القاهرة 31 درجة وجنوب البلاد 34 درجة.

طقس خريفي مائل للبرودة

ويسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على اغلب الأنحاء، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح من يوم الجمعة حتى الأحد على مناطق من جنوب الصعيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الإجراءات الجنائية.. أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة
ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الثلاثاء