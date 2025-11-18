كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة، بداية من غدًا الأربعاء إلى الأحد 23 نوفمبر 2025.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 درجة، و القاهرة 31 درجة وجنوب البلاد 34 درجة.

طقس خريفي مائل للبرودة

ويسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على اغلب الأنحاء، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح من يوم الجمعة حتى الأحد على مناطق من جنوب الصعيد.