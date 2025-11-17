كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بشركة ألستوم الفرنسية، موعد تشغيل أول قطار من الصفقة الجديدة التي توردها الشركة لمصر، ضمن منظومة العمل بالخط الأول لمترو الأنفاق حول القاهرة الكبرى.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن القطارات الجديدة تخضع الآن لعملية الاختبارات التجريبية على السكة، لافتًا إلى أن من المقرر بدء تشغيلها للركاب في الربع الأول من العام المقبل، مرجحًا أن يكون ذلك بداية شهر مارس 2026.

وكان وصل إلى ميناء الإسكندرية، أول قطار مكيف جديد تمهيدًا لانضمامه للعمل ضمن الخط الأول لمترو الأنفاق، في إطار خطة شاملة لتحديث الخط بالكامل.

صفقة تطوير شاملة بالتعاون مع "ألستوم" الفرنسية

القطار الجديد هو الأول ضمن صفقة أبرمتها وزارة النقل مع شركة "ألستوم" الفرنسية، تتضمن تصميم وتصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا مكونًا من 9 عربات لكل قطار.

وتشمل الصفقة أيضًا تنفيذ عمرة جسيمة للقطارات شاملة قطع الغيار، وتوريد معدات متطورة لورشة طرة، وأعمال صيانة متكاملة لمدة 8 سنوات.

مواصفات القطارات الجديدة

تتميز القطارات الجديدة بعدد من الخصائص الفنية والخدمية المتطورة، من بينها:

1- نظام تكييف عالي السعة لتحقيق راحة الركاب.

2- ممرات آمنة بين العربات لتيسير الحركة داخل القطار.

3- كاميرات مراقبة أمامية مرتبطة بالنظام المركزي.

4- شاشات LCD لعرض المعلومات والإعلانات.

5- شاشات على الأبواب لعرض اسم المحطة النهائية.

6- أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة مع وسائل تثبيت آمنة.

7- خرائط إلكترونية مضيئة لمساعدة فاقدي السمع على متابعة الرحلة.

8- عربات القطار مزودة بأماكن لشحن الموبايل.



