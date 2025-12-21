قال بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا جديدًا لدعم ربط مشروعات طاقة الرياح بالشبكة.

ووقعت العقد المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع شركة إم.إيه.إن الدولية للمقاولات (M.A.N)، ويمثلها في التوقيع المهندس أبانوب نان توفيق، وذلك بحضور المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق، وبمتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويتضمن العقد تنفيذ خط هوائي مزدوج الدائرة (مصدر / S4) جهد 220 كيلوفولت، باستخدام موصلات ثنائية من نوع AAAC قطاع 2×405 مم²، بطول إجمالي يبلغ نحو 32 كيلومترًا، بنظام تسليم مفتاح، وذلك في نطاق منطقة كهرباء القناة.

ويهدف المشروع إلى تفريغ قدرة تصل إلى 200 ميجاوات لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح التابع لشركة «مصدر» بنظام (BOO) بمنطقة خليج السويس، بما يسهم في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة القومية الموحدة وتعظيم الاستفادة منها.

ومن المقرر أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع ستة أشهر تبدأ من تاريخ التعاقد، في إطار التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة، دعمًا لاستراتيجية الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.