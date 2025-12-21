صور.. مناقشة رسالة ماجستير لمروة هشام بركات بحضور نائب رئيس الوزراء

شهدت جامعة عين شمس مناقشة رسالة ماجستير للمستشارة مروة هشام بركات، وذلك في إطار دور الجامعة في دعم البحث العلمي، وبحضور رفيع المستوى ضم عددًا من قيادات الدولة ورموزها الدينية والتنفيذية والقضائية، تكريمًا لسيرة المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام السابق، وتقديرًا لإسهاماته الوطنية.

وبحسب بيان، جاءت المناقشة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن شيخ الأزهر.

كما حضر المناقشة الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق، الدكتورة سهام أحمد عبد الحميد عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية.

وجاءت رسالة الماجستير بعنوان: «أثر الأبعاد الاقتصادية على معدلات الجريمة البيئية (دراسة مقارنة)»، وقد تمت مناقشتها بكلية الحقوق، بإشراف مشترك مع كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

وتكوّنت لجنة الإشراف والحكم من: الدكتور مصطفى فهمي الجوهري، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة عين شمس (مشرفًا رئيسيًا ومناقشًا)، الدكتور عمر محمد عبد الحميد سالمـان، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة الأسبق – جامعة حلوان (مناقشًا)، الدكتور ماجد محمد يسري أحمد مصطفى الخربوطـلي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة – أكاديمية مصر (مشرفًا ومناقشًا)، المستشار الدكتور طارق محمد عبد القادر عبد الله، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا (مناقشًا).

وتناولت الرسالة دراسة أثر المتغيرات الاقتصادية على معدلات الجريمة البيئية، في ضوء الأبعاد التشريعية والقضائية ذات الصلة، مع تقديم تحليل مقارن يهدف إلى دعم آليات الحماية القانونية للبيئة.

أثنت لجنة الحكم والمناقشة على الجهد العلمي المبذول في الرسالة التي منحت عنها الباحثة درجة الماجستير.

