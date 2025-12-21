وكيل "الشيوخ" يطالب بإعادة النظر في غرامة سرقة التيار الكهربائي

طالب اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في العقوبات المقررة؛ خصوصًا الغرامة المالية في شأن سرقة التيار الكهربائي.

وأكد العوضي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع تعديل قانون الكهرباء، اليوم الأحد، أن التعديل يستهدف الحفاظ على مصدر الطاقة، باعتبار أن الكهرباء ركيزة أساسية للأمن القومي.

وأوضح العوضي أن جودة الكهرباء تؤكد استمرار عملية الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بجهود الارتقاء بمرفق الكهرباء في مواجهة التحديات، وهو ما حقق له الاستدامة.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ أن الدستور أقر أن الملكية العامة لا يجوز المساس بها وواجب حمايتها، قائلًا: لذلك جاء التعديل في قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار، موضحًا أن تعديل قانون الكهرباء يشمل عقوبات الاستيلاء على مرفق الكهرباء، وكذلك التصالح في المخالفات.