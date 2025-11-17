"التكليف حسب الاحتياج".. خريجو أسنان 2023 يواجهون مصيرًا معلقًا

كتب- أحمد جمعة:

وجه أطباء الأسنان دفعة 2023، استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن عدم صدور قرار تكليفهم حتى الآن.

وقال الأطباء في بيانهم: "صدر قرار مفاجئ في عام تخرجنا ينص على التكليف طبقًا للاحتياج بأثر رجعي، وتجاوزنا مدة عام كامل على انتهاء السنة التدريبية دون إصدار إعلان تكليف أسنان دفعة 2023 والبت في تكليفنا".

وأشاروا إلى أنه "ترتب على القرار المفاجئ حرمان الدفعة من حقها في التكليف بالكامل أسوة بالدفعات السابقة، وتعطّل المسار المهني لأطباء الأسنان لمدة عام كامل، وعدم ممارسة المهنة وبالتالي عدم تحصيل الخبرة".

واعتبروا أن هذا "يؤدي الى ضعف القدرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والعيادات والمستشفيات الخاصة، وتقليص فرص العمل بالخارج و انخفاض العائد الاقتصادي ما يمثل خسارة حقيقية للوطن ، وفقدان طاقات طبية جاهزة للعمل فورًا داخل المنظومة الطبية لخدمة المرضى".

وناشدوا بإعادة النظر في تطبيق نظام التكليف بالاحتياج ليكون على الطلاب الجدد وقت صدور القرار حتى لا يطبق علينا بأثر رجعي، وتكليف أسنان دفعة 2023 كاملة أسوة بالدفعات السابقة مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدين الاستعداد للتعاون مع وزارة الصحة في أي حلول عملية تمكن تكليف الدفعة بالكامل وتم تقديم مقترحات مسبقة بهذا الشأن.

"التكليف حسب الاحتياج"

بدوره، أوضح مصدر بوزارة الصحة أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد خريجي التخصصات الطبية، بما يفوق الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية.

وأضاف أن قرارًا حكومياً صدر عام 2022 لاعتماد منظومة تكليف جديدة تقوم على مبدأ "الاحتياج الفعلي" بدلًا من النظام السابق الذي كان ينص على تكليف جميع خريجي الدفعات دون استثناء، على أن يُنفذ بداية من هذا العام.

وفي أواخر 2022، وافق مجلس الوزراء، على أن يكون تكليف الفئات الطبية من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين، وفقًا للاحتياجات الفعلية اعتبارًا من عام 2025.

ويمنح القانون الحق لوزارة الصحة في تكليف خريجي الكليات الطبية (الأطباء والصيادلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض)، بشكل إجباري، للعمل في المستشفيات الحكومية، أو الوحدات التابعة لها، لمدة سنتين، مع إجازة تجديد التكليف لمدد أخرى.

وتطبق مصر نظام تكليف الأطباء منذ 50 عاماً، حيث تُجرى 13 حركة تكليف كل عام، بواقع 20 ألف مكلف سنوياً من خريجي الكليات الطبية، وفقاً للبيانات الرسمية.

جدل سابق.. وإنذار مبكر

وقبل شهور، ثارت أزمة كان بطلها كليات طب الأسنان، حينما جرى تداول منشور لنقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية، وجّه خلاله تحذيرًا إلى طلاب الثانوية العامة من الالتحاق بكليات طب الأسنان، معتبرًا أن واقع الخريجين الجدد يتسم بانعدام التكليف والتدريب وفرص العمل داخل مصر وخارجها، في ظل ما وصفه بتشبع سوق المهنة وتوسع القبول بالجامعات المختلفة.

وحينها قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن هناك زيادة كبيرة في عدد الخريجين خلال السنوات الماضية، وأصبح سوق العمل في حالة تشبّع كبيرة، وبالتالي لم تعد هناك فرص عمل في القطاعين العام أو الخاص، كما كان قبل سنوات.

وأوضح لمصراوي، أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في افتتاح عدد من كليات طب الأسنان دون حاجة فعلية، ما أدى إلى هذه الحالة، فعلى أرض الواقع، لم تعد مصر بحاجة إلى هذا العدد من أطباء الأسنان.

وأكد أن النقابة أرسلت العديد من الدراسات الرسمية إلى المجلس الأعلى للجامعات، لتوضيح التحديات التي يواجهها الخريجون في ظل تكدّس سوق العمل.