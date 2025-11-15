تداول 16 سفينة بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا اعلاميًا، أوضح فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادره 8 سفن، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 27 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13846 طنًا، تشمل: 4000 طن يوريا، 3311 طن جبس معبأ، 1869 طن ملح معبأ، 4666 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43657 طنًا، تشمل: 9019 طن ذرة، 16240 طن قمح، 3191 طن حديد، 7535 طن خردة، 1264 طن خشب زان، 1908 طن أبلاكاش، 4500 طن زيت طعام.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 86415 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 57633 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2414 طن قمح إلى صوامع القليبوبية، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2626 حركة.

اقرأ أيضًا:

تحذير من الشبورة والقاهرة تسجل 25 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

بعد مد المدة.. تعرف على موعد عمل حصر لجان الإيجار القديم

قانون الإجراءات الجنائية..تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي